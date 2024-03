Centro Formasys, 30 cfu: nuovi percorsi abilitanti per l’insegnamento

di: Redazione - del 2024-03-15

Con l’entrata in vigore della Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti contenuta nella Legge di conversione n. 79 del 29 giugno 2022, che modifica il decreto n. 36 del 30 aprile 2022, sono stati introdotti nuovi percorsi formativi per l’abilitazione all’insegnamento, in particolare i percorsi da 30 CFU per la seconda abilitazione.

Questi corsi sono destinati ai docenti che hanno già una abilitazione in una specifica classe di concorso o livello di istruzione, nonché a quelli specializzati nel sostegno.

Pertanto, i docenti che possiedono già una abilitazione o specializzazione e sono attivi nei contesti della scuola dell’infanzia, primaria o secondaria, hanno la possibilità di ampliare le loro qualifiche professionali in diversi modi:

-acquisendo un’abilitazione per un’altra classe di concorso che appartenga allo stesso livello scolastico di quella già in possesso, specificamente per i docenti di scuola secondaria;

-ottenendo l’abilitazione per una classe di concorso appartenente allo stesso grado scolastico (primo o secondo grado della secondaria) nel quale si è già specializzati;

-conseguendo un’abilitazione per una classe di concorso di un grado diverso (primo o secondo grado della secondaria) rispetto a quello già detenuto, ancora una volta, questa opzione è rivolta ai docenti di scuola secondaria;

-raggiungendo l’abilitazione per insegnare in un grado di istruzione differente da quello di origine, questa possibilità è offerta ai docenti di scuola dell’infanzia e primaria.

Per raggiungere tale scopo, dovranno ottenere 30 CFU attraverso percorsi accademici e universitari di formazione iniziale, focalizzati su metodologie e tecnologie didattiche applicate alle materie specifiche di interesse.

I percorsi abilitanti da 30 CFU, parte integrante delle innovazioni portate dalla Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti (la cosiddetta Riforma Bianchi), offrono un’opportunità abbreviata di formazione per diverse categorie di candidati:

-insegnanti con almeno tre anni di servizio, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni in scuole statali o paritarie, con almeno un anno nella classe di concorso per la quale si richiede l’abilitazione;

* vincitori del Concorso straordinario bis;

-insegnanti già abilitati in una classe di concorso o livello di istruzione, o in possesso della specializzazione sul sostegno;

* candidati intenzionati a partecipare al secondo concorso PNRR della fase transitoria della Riforma Bianchi che non hanno acquisito i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022;

-vincitori del secondo concorso PNRR della fase transitoria della Riforma Bianchi con meno di 240 CFU.

