Cittadini in Democrazia, si presenta alla città: "Avremo una lista elettorale alle Amministrative 2024"

di: Redazione - del 2024-03-16

Nuovo soggetto politico nato nelle ultime ore a Castelvetrano che come si evince dalla nota di seguito riportata, sosterrà la candidatura dell'avvocato Lentini. Il movimento politico è formato da diverse persone, giovani e meno giovani di estrazione politica liberale e democratica come recita la nota a firma del portavoce Mimmo Celia.

"Nasce a Castelvetrano un progetto civico di ispirazione politica realizzato da uomini, donne e giovani, che con spirito costruttivo, propositivo liberale e democratico si presentano alla città e parteciperanno alle prossime consultazioni elettorali amministrative del 8 e 9 giugno.

Cittadini in Democrazia esprimerà 24 candidati pronti a sostenere la candidatura a sindaco dell'avvocato Giovanni Lentini insieme ad altre forze civiche e politiche in unione per Castelvetrano, per condividere insieme idee, valori e programmi per una vera rinascita della nostra città.

Rinascita culturale, sociale, economia coinvolgendo le migliori risorse presenti sul territorio".

Il portavoce Girolamo Celia