Dopo il furto della terza bici elettrica e l’appello di mamma Enza al via raccolta fondi richiesta da lettori di Cnews.it

di: Redazione - del 2024-03-16

Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato dell’appello di una mamma castelvetranese, Enza Calandrino, disperata dopo l’ennesimo furto dell’unico mezzo di locomozione ai danni figlio Francesco Accardo, giovane conosciuto a Castelvetrano come un ragazzo onesto e lavoratore nonostante qualche problema fisico che si porta dietro dalla nascita ma che non ha mai prevalso sulla sua voglia di fare e lavorare.