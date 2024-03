Verso Amministrative 2024, manovre e fermento in città, possibili sorprese in arrivo

di: Redazione - del 2024-03-22

Dalla grande alleanza del Centro Destra che aveva di fatto preso la scena politica nei mesi scorsi si è passati ad una serie di fratture che pian piano stanno portando ad una situazione che va delineandosi in vista delle Amministrative del prossimo 8 e 9 giugno. Se da una parte alcuni rappresentanti dei partiti cittadini, attendono le consultazioni dei vertici dei segretari provinciali, c'è chi invece ha iniziato dalle liste civiche a fare quadrato.

Un nome molto caldeggiato e potenziale candidato a sindaco è quello dell'avvocato Giovanni Lentini, che come rappresentante di Castelvetrano Rinasce ha ricevuto l'appoggio da due movimenti "Cittadini in democrazia" il cui referente è Mimmo Celia e "Castelvetrano Civica" di Rosy Milazzo.

Fermento anche in Forza Italia e Fratelli d'Italia, dopo la rottura con Nicola Li Causi, il partito tricolore sembra essersi proiettato verso un percorso che sicuramente porterà ad una coalizione nell'area di Centro Destra. Nelle ultime ore Francesco Lombardo pare aver fatto ingresso in Forza Italia mettendosi a disposizione per creare una forte lista civica alle prossime amministrative. Probabile l'appoggio al candidato Lentini.

Movimento anche all'interno di Fratelli d'Italia cittadino, infatti nelle scorse ore, è avvenuto un'importante incontro fra i componenti del direttivo per iniziare a lavorare in vista delle elezioni. Previsti incontri nelle prossime ore e si potrebbe comprendere meglio la collocazione della lista del partito al fianco del candidato sindaco. Da comprendere il ruolo di Nicola Catania all'interno di Fratelli d'Italia, l'ex onorevole mantiene attualmente una posizione importante ed i suoi dialoghi con altre forze politiche cittadine sembrano continuare.

Calogero Martire, in una recente intervista ha dichiarato di attendere, anche se non molto d'accordo, quello che uscirà dalle consultazioni dei segretari provinciali dei partiti. Non ha mai nascosto la sua possibile candidatura, con l'appoggio degli onorevoli Lo Curto e Turano, Martire potrebbe candidarsi con il suo Obiettivo Città e di altre forze politiche. Appoggio del gruppo di Obiettivo Città che si è rafforzato nelle scorse ore con la presenza confermata del dottore Stuppia che pare abbia rifiutato le lusinghe di altre aree politiche.

Nicola Li Causi proseguirà il suo impegno alle prossime amministrative. Dopo aver lasciato Forza Italia, per divergenze interne, è intenzionato a dar vita ad una lista civica e prosegue le consultazioni e gli incontri per comprendere su quale candidato posizionarla.

Francesco Casablanca attende interessato alla questione politica in generale ma rimane sempre vicino all'eventuale candidatura dell'avvocato Salvatore Ficili. Anche il farmacista Salvino Gancitano prosegue i lavori per la sua candidatura a sindaco, con l'appoggio dell'ex forzista Giovanni Impallari.

L'attuale primo cittadino Enzo Alfano attende l'ok definitivo dal movimento 5 Stelle. Nelle scorse settimane i vertici provinciali e cittadini del 5 Stelle hanno più volte dialogato con il PD ma dopo la recente polemica fra la consigliera Di Bella ed il sindaco sulla "impossibile" diminuizione delle aliquote IMU è difficile pensare ad una coalizione con Alfano candidato.

5 Stelle castelvetranese che potrebbe andare da solo nuovamente ma con una differenza da non sottovalutare: ad appoggiare Alfano esponenti di partiti che da qualche settimana hanno lasciato, per ragioni diverse, la casacca indossata per qualche anno.

La campagna elettorale sotto traccia è già partita, nelle prossime ore non mancheranno conferme e smentite, perchè comunque i segretari dei partiti provinciali ancora non si sono pronunciati.