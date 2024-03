Evento "18 alle 18" in favore dell'eccellenze enogastronomiche della Sicilia. Successo nella prima tappa a Castelvetrano

di: Publiredazionale - del 2024-03-20

L'iniziativa 18 alle 18, a cura dell'associazione dei Paladini dei Vini di Sicilia in sinergia con l'Associazione Arcadia, ha lo scopo di promuovere l'eccellenze enogastronomiche della Sicilia è per la prima volta si è svolto nella Valle del Belice a Castelvetrano.

Si è svolto con grande successo l'evento "18 alle 18" presso l'Ipsoa V. Titone di Castelvetrano, L'iniziativa ha visto la partecipazione di importanti aziende del settore olivicolo come Bascio, Moceri, Torrente e Di Prima, delle Tenute dei Marchesi di Rampingallo per il vino e delle Farine di Sicilia per il settore delle farine e del pane.

L'obiettivo dell'evento è stato centrato: promuovere le eccellenze enogastronomiche della Sicilia Occidentale, contribuendo così allo sviluppo turistico della Valle del Belice. Tra i numerosi partecipanti all'evento vi erano anche il Comune di Campobello e Castelvetrano.

Durante la serata si è parlato della prima edizione del Nocellara Expo, iniziativa nata in collaborazione con l'Associazione Arcadia e il Comune di Campobello, e del Nocellara Fest organizzato a Castelvetrano dall'Associazione Hypsas. Gli ospiti hanno potuto degustare i prodotti delle aziende partecipanti, grazie alla cura dello Chef Cuciniere Giuseppe Giuffrè.

Durante la serata, l'Avvocato Diego Maggio, presidente dell'associazione Paladini dei Vini di Sicilia, ha insignito del titolo di Paladini Giampiero Cappellino, rappresentante dell'Ats Club di prodotto Terre della Valle del Belice, e il Signor Vito Russo per l'azienda vitivinicola Tenuta dei Marchesi di Rampingallo. La serata è stata coordinata dalla Signora Lina Stabile, presidente dell'Associazione Arcadia.

Un sentito ringraziamento va alle aziende, alle istituzioni presenti, alla dirigenza dell'Ipsos V. Titone, ai docenti, al personale dell'Istituto, e agli alunni del serale che hanno contribuito al successo della serata.

La nota stampa firmata da Lina Stabile per Associazione Arcadia e Diego Maggio per l'Associazione dei Paladini dei Vini di Sicilia.