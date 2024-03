La giovane Carola Messina è il baby Sindaco di Santa Ninfa

di: Mariano Pace - del 2024-03-20

Eletto il nuovo “baby sindaco” del comune di Santa Ninfa. E’ Carola Messina, frequentante la classe seconda media, che è stata eletta nella seduta di insediamento del “baby consiglio Comunale”.

Per le funzioni di “baby vice sindaco” è stato invece eletto Vito Accardo. “Ringrazio tutti i baby consiglieri che mi hanno eletta- rimarca il baby sindaco Carola Messina-Sono contenta di potere dare il mio contributo per il paese di Santa Ninfa, in collaborazione con l’amministrazione comunale”.

Soddisfatto per la significativa iniziativa il sindaco “adulto” Carlo Ferreri. ”Dopo diversi anni -evidenzia il sindaco- si è insediato il baby consiglio comunale. Un importante organismo utile per fare avvicinare i giovani alle istituzioni. Rivolgo auguri di buon lavoro al baby sindaco eletto, al suo vice e a tutti i consiglieri eletti”.

Il “baby consiglio comunale” è composto da: Salvatore Martino, Francesca Genna, Vito Accardi, Carola Messina, Alissa Di Stefano, Rossella Bonura, Karim La Rosa, Gianvito

Rubino, Matteo di Stefano, Giusmary Catalano, Neri Pacino,

Giulio Labbruzzo.