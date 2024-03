Aliquote Imu, è scontro Alfano-Di Bella dopo il consiglio, non ci sarà alcun abbassamento?

di: Redazione - del 2024-03-21

Nella seduta del Consiglio Comunale di ieri, su un argomento caro ai cittadini castelvetranesi ne è venuto fuori uno scontro sui social fra la consigliera Monica Di Bella del PD ed il sindaco di Castelvetrano Enzo Alfano, il tema caldo è stato l'eventuale abbassamento delle aliquote Imu.

"Il gruppo del Partito Democratico, unitamente al collega consigliere Biagio Virzì e al collega Giuseppe Curiale, firmatari della mozione, ha votato la mozione di indirizzo per l'abbassamento delle aliquote IMU, almeno per ritornare a quelle precedenti il dissesto finanziario dell'Ente e consentire a famiglie ed imprese di respirare un po'".

Sui social la Consigliera Di Bella rincara la dose: "Apprendiamo con grande disappunto, per non dire altro, che anche nel 2024 le aliquote non potranno essere ridotte perché il termine per la approvazione del bilancio di previsione è scaduto il 15 marzo".

Dura la risposta del Sindaco Alfano: "Gentile Monica Di Bella, spero di parlarne in un pubblico dibattito della questione che solleva . Più volte Lei si è manifestata in consiglio comunale incompetente su questioni che riguardano i bilanci: in quel contesto ha dimostrato coscienza. Oggi con questo post fa un pericoloso populismo. Senza scienza ne coscienza".