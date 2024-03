Verso Amministrative 2024, Forza Italia e Fratelli d'Italia vicinissimi alla coalizione con Castelvetrano Rinasce

di: Redazione - del 2024-03-23

Dalla grande alleanza del Centro Destra alla grande alleanza del Centro Destra castelvetranese, è questo il viaggio che l'area politica ha vissuto negli ultimi mesi, e quando tutto lasciava pensare a cambi di rotta, la direzione sembra essere tornata la stessa. Fratelli d'Italia e Forza Italia vireranno a breve verso l'accordo con Castelvetrano Rinasce, il movimento che nelle prossime ore ufficializzerà il nome del candidato a sindaco che sarà l'avvocato Giovanni Lentini.

Come riportato nel nostro articolo, "Un nome molto caldeggiato e potenziale candidato a sindaco è quello dell'avvocato Giovanni Lentini, che come rappresentante di Castelvetrano Rinasce ha ricevuto l'appoggio da due movimenti "Cittadini in democrazia" il cui referente è Mimmo Celia e "Castelvetrano Civica" di Rosy Milazzo. Forza Italia cittadino è proiettato verso un percorso che sicuramente porterà ad una coalizione nell'area di Centro Destra. Nelle ultime ore Francesco Lombardo pare aver fatto ingresso in Forza Italia mettendosi a disposizione per creare una forte lista civica alle prossime amministrative. Probabile l'appoggio al candidato Lentini".

Una coalizione che prende forma, anche per la presenza del partito MPA, e si lancia verso le prossime Ammninistrative che si terranno il prossimo 8-9 giugno con serie di liste civiche importanti.