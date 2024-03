La facciata della Chiesetta della Madonna di Porto Salvo ripristinata da privati e da una ditta

di: Elio Indelicato - del 2024-03-25

La facciata della Chiesetta della Madonna di Santa Maria Porto Salvo che si trova sulla via Campobello è stata rifatta grazie ad alcuni privati e alla ditta Gullo che l’hanno riportata all’antico splendore.

Si tratta di un piccolo edificio non aperto al culto, (ma non è sconsacrata) che sarà aperta al culto dei fedeli e dei turisti a partire da domenica prossima grazie alla disponibilità di Giovanni Cipriano e Vincenzo Lombardo, che oltre a contribuire al restauro assicureranno l’apertura.

L'edificio custodisce la statua della Madonna realizzata da mano ignota, con sei dita. Si dice che fu realizzata da un garibaldino di nome Giuseppe D'Angelo e vuole testimoniare l’apparizione della Vergine Maria, in occasione della Battaglia di Lepanto avvenuta nel 1571.

La Chiesa è ancora di privati e le chiavi da più generazioni sono conservate dalla famiglia di Nicolò Tilotta, che è sempre molto disponibile ad aprire la Chiesa per i fedeli, e per i turisti incuriositi dalla storia della Madonna di Porto Salvo, dedicata all’apparizione delle Vergine Maria in occasione della battaglia di Lepanto della fino del 500.

La piccola Chiesa edificata nel 1600 è stata più volte oggetto di restauro negli anni sempre ad opera di privati che sotto l’egida del sindaco Errante, che si fece promotore di una raccolta fondi, venne ristrutturato il tetto, fu riqualificato il campanile e la stanza attigua alla celebrazione della messa.

Don Meli nel marzo del 2014 riferì che aveva scritto anche una preghiera dedicata alla Madonna di Porto Salvo, che porta l’ancora, che significa: "anche per la marineria il volersi aggrappare a Gesù".