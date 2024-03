Verso Amministrative 2024, Lentini oggi ufficializza la candidatura. Lavori in corsi per altri papabili

di: Elio Indelicato - del 2024-03-26

L’avvocato Giovanni Lentini alle ore 17,presso la sede dell’ex Olivetti a Castelvetrano, presenterà la sua candidatura a Sindaco. E’ il primo a sciogliere la riserva e a comunicare alla città di avere accettato l’invito di alcune liste civiche e di partito ,a scendere in campo per le prossime amministrative di Giugno.

Un progetto partito alcuni mesi fa e che comunque potrebbe avere un assetto politico in corso d’opera più completo. L’avvocato Lentini sembra muoversi in un ‘area di centro destra, dove sembra vicinissimo l’accordo con Forza Italia e anche con Fratelli d’Italia, che a Castelvetrano come gruppo sembra aver trovato la quadra.

Fanno parte del suo schieramento, oltre all’ MPA, Castelvetrano Rinasce, Cittadini in Democrazia e Castelvetrano Civica. Un mix tra liste civiche e partiti strutturati, quello che era stato l’auspicio dello stesso candidato che ha recentemente dichiarato al Giornale di Sicilia, che: ”è per me auspicabile il coinvolgimento anche di quei partiti che hanno manifestato rispetto per il territorio e che costituiscono un riferimento istituzionale necessario a liberare la nostra città dal degrado".

Il sindaco Enzo Alfano ha dichiarato che è suo intendimento ricandidarsi e pare scontato che lo faccia con la maglia del M5S con il supporto di una o due liste civiche. La sinistra del PD ancora non ha ufficialmente acceso i motori per esprimere un candidato di area.

Lo stesso Marco Campagna aggiunge: "Continuiamo a lavorare per definire il progetto Officina Civica 2024 insieme a liste civiche e Pd e altre forze politiche. Un progetto chiaro unitario e alternativo che guarda alla Castelvetrano del futuro, senza fare promesse irrealizzabili, ma con proposte che interessano la vita delle persone Insieme - conclude Campagna - sceglieremo la squadra che sarà al servizio della città".

Anche “Obiettivo Città” con Calogero Martire sembra orientato a dire la sua con altre forze politiche dando la disponibilità a candidarsi. Sud chiama Nord che fa riferimento in Consiglio comunale a Francesco Casablanca ha già un suo candidato l’avvocato Salvatore Ficili, pronto a scendere in campo se si dovessero raggiungere importanti alleanze.

Il farmacista di Marinella di Selinunte Salvino Gancitano nell’area di centro destra con la lista civica “la Svolta” conta sui tanti consensi personali che lo spingono a candidarsi. Lo stesso non smentisce limitandosi a dire che: "Stiamo valutando eventuali alleanze con altre forze politiche soprattutto con cittadini, per presentare alla città un importante progetto".