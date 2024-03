Declassamento sotto i 30 mila abitanti, Castelvetrano avrà meno fondi. Scenderà il numero dei consiglieri e degli assessori

di: Redazione - del 2024-03-26

In foto: Il sistema delle piazze a Castelvetrano

Dal censimento datato 2015 in cui i cittadini castelvetranesi erano 31.806 si è passati all'ultimo aggiornamento dei dati ISTAT che stimano la popolazione di Castelvetrano in 29.592. Più di duemila persone in meno che avranno una ripercussione non solo dal punto vista politico ma anche economico e sociale.

I comuni con meno di 30 mila abitanti avranno un consiglio comunale con 16 consiglieri ed una giunta con un numero più esiguo di Assessori. Un declassamento che porterà ad una serie di diminuizioni, come ad esempio contributi regionali e nazionali, che subiranno delle modifiche in difetto. Altro nodo ad esempio il mancato conferimento di incarichi ad esperti e tecnici pe la prossima amministrazione che siederà a Palazzo Pignatelli.

Argomento che è stato accennato anche nella prima candidatura a sindaco ufficializzata dall'avvocato Lentini.