(VIDEO) Avv. Lentini: "Noi abbiamo compiuto un passo, adesso aspettiamo i partiti nel giro di qualche giorno"

2024-03-26

Con il supporto delle liste civiche e di MPA "Cambiamo volto al territorio", l'avvocato Giovanni Lentini è il primo candidato a sindaco di Castelvetrano, presentandosi in una conferenza stampa avvenuta oggi pomeriggio.

Presenti al tavolo del candidato il presidente di Castelvetrano Rinasce, il prof. Francesco Saverio Calcara, Rosalia Ventimiglia e Mimmo Celia di Cittadini in democrazia, Yosè Priolo e Rosy Milazzo di Castelvetrano Civica ed Andrea La Rocca in rappresentanza di MPA unito al movimento Cambiamo volto al territorio.

Ad appoggiare la candidatura di Lentini, Mimmo Turano, assessore all'istruzione e alla formazione professionale della Regione Siciliana nella Giunta Schifani.

"Siamo forze civiche che assieme ai partiti, che ci hanno dato già disponibilità, possiamo avviarci verso una nuova rinascita. Noi abbiamo compiuto un passo, adesso aspettiamo i partiti nel giro di qualche giorno".

"La digitalizzazione e il rafforzamento della macchina amministrativa unitamente alla formazione del personale comunale è tra i punti prioritari della mia sindacatura. Individueremo un Assessore al Bilancio e ai Tributi che dovrà avere le giuste competenze.

Se paghiamo tutti si pagherà di meno. La ricerca di fondi comunitari per compensare le minori future entrate statali per la riduzione della popolazione sotto le 30 Mila persone sarà fondamentale ma non sarà sufficiente - ha continuato Lentini - occorrerà ridurre la spesa per la gestione dei rifiuti e i costi energetici". Questa una delle dichiarazioni del neo candidato sindaco Lentini nel corso della conferenza di oggi.