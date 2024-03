Colpo alla rete di Messina Denaro. Arrestati tre insospettabili

di: Redazione - del 2024-03-27

Operazione dei Ros che stamani ha portato all'arresto di tre persone insospettabili che sono stati vicini all'ex super latitante Matteo Messina Denaro. In Aggiornamento

Nuovo colpo alla rete che ha protetto Matteo Messina Denaro durante la latitanza. I carabinieri del Ros hanno arrestato per associazione mafiosa l'architetto Massimo Gentile e il tecnico radiologo dell'ospedale di Mazara del Vallo Cosimo Leone e per concorso esterno in associazione mafiosa Leonardo Gulotta.