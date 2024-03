Scoppia incendio all’Ospedale di Ribera. Morto un uomo di 53 anni

del 2024-03-29

Fuoco al reparto di Medicina dell'ospedale di Ribera: morto un 53enne, salvi 4 pazienti e inagibile un'ala della struttura. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo che è deceduto pare che si sia tolto la mascherina di somministrazione dell'ossigeno, terapia alla quale veniva sottoposto, e si sarebbe acceso una sigaretta.

La scintilla ha fatto esplodere il macchinario ed è divampato il gigantesco incendio. La procura di Sciacca, con il sostituto di turno, ha disposto il sequestro dell'intera area.

Dovranno essere fatti accertamenti per stabilire che tutto sia effettivamente andato per come risulta essere stato al momento ricostruito. Il piano dell'ospedale, dove c'è il reparto di Medicina, è completamente allagato.

I quattro pazienti che erano ricoverati nel reparto stanno bene, sono sotto choc, ma stanno bene. Tutto, anche dal punto di vista sanitario, è sotto controllo. (Foto R. Romano) - Fonte: Il Futuro dipende da te