La Perla Imperiale sfilerà in corteo domani in occasione dell'Aurora

di: Publiredazionale - del 2024-03-30

L’associazione Culturale “La Perla Imperiale “è lieta di partecipare all'aurora che già da diversi secoli costituisce la manifestazione storico religiosa che si svolge a Castelvetrano la mattina in occasione della santa Pasqua, unitamente all’annunciazione della resurrezione di Nostro Signore, rievocherà la prima celebrazione del rito dell’aurora.

I figuranti della Perla Imperiale, nei panni dei frati Carmelitani Scalzi, insieme al corteo storico nobiliare, composto dalla principessa Giovanna Tagliavia D’Aragona cortes ed il consorte Ettore Pignatelli farà da cornice all'evento che tutti voi conoscete, ricostruendo il quadro dell’aurora del 1660 circa, l’anno in cui per La prima volta venne celebrata l’Aurora a Castelvetrano.

All'epoca, i Padri Carmelitani Scalzi, che abitavano nel convento attiguo alla Chiesa di San Giuseppe, vollero realizzare un evento che desse risalto alla Resurrezione di

Cristo, facendo vivere ai fedeli l'attesa dei momenti concitati dell'annuncio dell’Angioletto alla Madonna, sino all'incontro tra quest'ultima ed il Figlio risorto.

La manifestazione, già nota e ritenuta importante anche nei paesi limitrofi sin dai suoi albori, vide anche la partecipazione dei nobili del tempo. La mattina di Pasqua, 31 marzo, alle ore 08.30,Il corteo rievocherà ciò che accadde nel 1660 e, sfilando dalla postazione della Madonna, e si porterà verso Palazzo Pignatelli e la collegiata di San Pietro e Paolo dai cui balconi prospicienti la piazza i nobili si affacceranno salutando la folla in attesa dell’incontro della Madonna con il Signore risorto.

L’associazione, ed il suo presidente Carlo Salluzzo invita tutti i concittadini e gli abitanti dei paesi limitrofi ad assistere alla tradizionale Aurora, quest'anno in veste rinnovata e rievocativa, ringraziando la confraternita di San Giuseppe ed il suo presidente Francesco Noto, per l'impegno profuso in tutti questi anni e per l'onore riconosciuto alla Perla Imperiale con la condivisione dell'evento. e ringrazia altresi l’Avv. Vincenzo Basile per la collaborazione nel realizzare il corteo rievocativo, con l'auspicio di poter condividere insieme l’Aurora e vedervi affollate il Sistema delle Piazze di Castelvetrano, la perla Imperiale ed il suo presidente augura Buone festività pasquali a tutti.