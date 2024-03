Ciclista investito sulla pista ciclabile. Giudice condanna alle spese l'automobilista

del 2024-03-31

Il Giudice di Pace dí Alcamo, Salvatore Pintacuda, ha condannato un automobilista, in solido con la propria compagnia di assicurazione, al risarcimento dei danni subiti da un ciclista investito mentre percorreva la pista ciclabile nel centro del Comune di Alcamo.

I fatti risalgono a giugno del 2021, il ciclista salemitano, A. S., di 30 anni mentre transitava sulla pista ciclabile lungo il viale Europa, veniva investito da un automobilista che eseguiva una svolta a sinistra invadendo la corsia riservata ai ciclisti. L’urto è stato inevitabile ed il ciclista ha prima impattato sul parabrezza dell’auto per poi cadere rovinosamente sull’asfalto.

Per fortuna, dopo i primi accertamenti in ospedale, il giovane riportava solo contusioni, una lussazione alla spalla e abrasioni, oltre ai danni subiti dalla sua bici da corsa, grazie anche all’uso del casco.I ciclista ha dato mandato all’avvocato Francesco Salvo di Salemi per ottenere il risarcimento dei danni fisici e materiali.

Dopo i primi contatti con la compagnia che assicurava il veicolo investitore, si è poi passati in sede giudiziale per ottenere il risarcimento dovuto. Nel corso del processo sono stati sentiti alcuni testimoni oculari ed all’esito il Giudice di Pace ha condannato l’automobilista e la compagnia, al risarcimento dell’importo di circa 5.000 euro in favore del ciclista, oltre alle spese legali sostenute.