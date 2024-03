Fumo nero durante la messa nella Chiesa di Santa Lucia. Spente le fiamme

del 2024-03-31

Durante la celebrazione di Pasqua, intorno alle ore 11:30,proprio al momento della distribuzione della comunione, dalle porte socchiuse della Sacrestia, stanza adibita alla preparazione dei Sacerdoti, si è sviluppato un incendio e si è propagato fumo nero.

Dopo essere entrato ed aver notato la quantità eccessiva di fumo é stato richiesto da Luigi Aiello, che ha nel frattempo iniziato le operazioni di spegnimento, l'intervento dei vigili del fuoco.

In conseguenza delle fiamme si sono registrati danni (come si vede in foto) ai vari indumenti dei chierichetti, a due telefoni cellulari. Bruciata anche una scrivania e una sedia.

Si presume che la causa di tutto cio sia collegabile alla preparazione dell'incensiere e dei vari carboncini.