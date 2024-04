Lettera aperta dell'Ass. “La Perla Imperiale” dopo il Corteo dei Nobili del tempo prima dell’Aurora

del 2024-04-01

Quest'anno l'Aurora, l'evento conclusivo delle rappresentazioni folcloristico liturgiche legate alla Santa Pasqua ci ha visti aprire la manifestazione rievocando, attraverso il Corteo dei Nobili del tempo, Principe Ettore Pignatelli e Donna Giovanna Tagliavia Aragona Cortez, e dei religiosi Padri Carmelitani Scalzi di Santa Teresa dell'anno 1660, epoca in cui venne eseguita per la prima volta l'aurora a Castelvetrano.

A riguardo pubblichiamo la lettera di ringraziamento del Presidente Carlo Salluzzo: " Lieti ed onorati della disponibilità manifestataci a tal fine dalla Confraternita di San Giuseppe, che da anni cura l'evento, impedendo che tradizioni caratterizzanti il nostro territorio vadano perdute, ringraziamo tutti coloro che hanno creduto in noi e nella riuscita della sfilata che ha fatto da cornice all'Aurora.

Il nostro grazie va, innanzitutto ai figuranti dell'associazione, al Presidente della confraternita di San Giuseppe, Franco Noto, al Sindaco di Castelvetrano Enzo Alfano, alle autorità tutte, laiche e religiose, all'Avv. Vincenzo Basile per l'aiuto e il sostegno che da al nostro gruppo, alla testata giornalistica Castelvetranonews di Elio Indelicato per la diretta e non per ultimi di importanza, a tutti i presenti in piazza che con i vostri applausi ci avete dimostrato che la nostra presenza è stata gradita. Con l'auspicio di aver regalato l'emozione di immergersi in uno stralcio della vita dell'epoca. L'Associazione La Perla Imperiale Corteo Storico San Giovanni Battista e il suo presidente augurano buone festività pasquali.