Castelvetrano, due giovani a bordo di una moto perdono il controllo del mezzo e sbandano. Ragazza trasportata in Ospedale

del 2024-04-01

Due giovani, un ragazzo e una ragazza non originari di Castelvetrano, in sella alla moto Kawasaki di grossa cilindrata hanno perso il controllo della moto in via Campobello a Castelvetrano finendo per sbandare e terminando a terra la loro corsa impattando alla fine con una Fiat Lancia. La giovane, che sembra aver riportato la frattura del bacino, è stata soccorsa dapprima dai passanti e poi dal 118 intervenuto insieme ai Vigili del Fuoco.Seguiranno aggiornamenti.