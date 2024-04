Interessante convegno sulla Nomofobia "nuove forme di dipendenza" giovedì 3 aprile

di: Publiredazionale - del 2024-04-02

Giorno 3 Aprile alle ore 18.00 si terrà presso la sala convegni del Convento dei Minimi vicino la chiesa San Francesco di Paola a Castelvetrano un interessante convegno sulla Nomofobia: la paura di restare disconnessi. Le nuove forme di dipendenza”.

Nomofobia è il termine scientifico per indicare la paura incontrollata di rimanere sconnessi dal contatto con la rete mobile è Nomofobia (no-mobile-phone-phobia), ovvero la dipendenza da smartphone, termine di recente introduzione nel vocabolario della lingua italiana Zingarelli.

Un appuntamento che per la prima volta a Castelvetrano affronterà con esperti nazionali, le complesse dinamiche della rivoluzione digitale attuale ed i connessi problemi di dipendenza.

L’iniziativa parte dal Circolo MCL Castelvetrano nella persona del Presidente Italia Bellina Giuseppa con la collaborazione dell'Istituto Comprensivo Lombardo Radice Pappalardo grazie alla disponibilità della Dirigente Dott.ssa Maria Rosa Barone e la Fraternità Betlemme di Efrata.

Il convegno vuole stimolare una riflessione profonda sulle azioni da promuovere, per supportare genitori, ragazze, ragazzi e insegnanti in un percorso pedagogico educativo mirato a prevenire i rischi per la salute connessi alla dipendenza digitale.

Relazionera’ l'Avv. Gianfranco Amato, Diretto C.T.S. Osservatorio Famiglie Regione Siciliana, e a moderare l'evento sarà il Dott. Giuseppe Gennuso membro C.T.S. Osservatorio Famiglie Regione Siciliana.

Il convegno esplorerà anche le conseguenze sociali personali e collettive, affrontando disturbi psicosomatici come ansia, aggressività, depressione fino all’autolesionismo e all’ideazione suicidari legate ad un uso sbagliato degli smartphone.

