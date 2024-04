Amministrative 2024, Fratelli d'Italia verso la candidatura di Stuppia. Ipotesi Campagna per il PD

di: Redazione - del 2024-04-03

Passi avanti e passi indietro. E' questa l'attuale situazione politica castelvetranese in prossimità delle amministrative di giugno 2024. Dai venti iniziali di alleanze compatte si è passati all'attesa dei segretari di partito provinciali.

L'avvocato Giovanni Lentini, dal canto suo, ha fatto un passo avanti incassando ufficialmente l'appoggio di Forza Italia e MPA. Tony Scilla ed il senatore Nino Papania sono i firmatari della nota stampa che, di fatto, ha assicurato al candidato Lentini l'appoggio dei due partiti che si aggiungono alle liste civiche Castelvetrano Rinasce, Cittadini in Democrazia, Castelvetrano Civica e MPA e movimento Cambiamo volto al territorio.

Trambusto in Fratelli d'Italia, come si evince anche dai social, due figure importanti del direttivo di FdI castelvetranese pare abbiano fatto un grosso passo indietro. L'avvocato Francesco Sammartano ed il dott. Francesco Bongiorno, non hanno gradito evidentemente le scelte del vertice del partito che, come risaputo, pare abbia in Nicola Catania, ex deputato regionale, la delega del partito e si presenterà alle prossime amministrative appoggiando un candidato sindaco.

Il nome più caldeggiato è quello del dottore Salvatore Stuppia che punterebbe su una coalizione che se confermata potrebbe essere di gran levatura. A questa alleanza parteciperebbe anche il neonato movimento civico di Nicola Li Causi "Forza Castelvetrano".

In tanti si domandano cosa sarà dell'alleanza politica fra Stuppia e Calogero Martire, vicinissimi da anni con Obiettivo Città. Nei giorni scorsi Martire pare abbia dialogato con la coalizione cara al candidato Giovanni Lentini ma anche questa volta non si è trovata la quadra. I buonissimi rapporti politici con Stuppia potrebbero far convergere Obiettivo Città e Ricominciamo Insieme verso questa candidatura.

Movimenti anche nell'area PD, con il progetto "Officina Amministrativa", i consiglieri uscenti, Monica Di Bella e Marco Campagna, con l'appoggio del consigliere ed ex vice sindaco Biagio Virzì, ex braccio destro dell'attuale sindaco Alfano, sono pronti a metterci la faccia con l'avvocato Marco Campagna come candidato primo cittadino.

Non è escluso che una parte del Movimento 5 Stelle, non convinta sulla ricandidatura di Alfano possa convergere. A tal proposito potrebbero avere un ruolo importante i vertici comunali e provinciali del 5 Stelle castelvetranese, in particolare gli avvocati Patrick Cirrincione e John Li Causi, quest'ultimo con trascorsi non lontani nel PD.

Fermento anche in altre aree politiche della città come per esempio Sud chiama Nord, il cui referente cittadino, Francesco Casablanca ha sempre confermato l'impegno alle prossime amministrative e da tempo il dialogo con il dott. Salvatore Ficili è avviatissimo. Anche il farmacista di Marinella di Selinunte Salvino Gancitano potrebbe candidarsi anche se nell'ultimo periodo pare stia valutando l'appoggio come lista civica.