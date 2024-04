Verso Amministrative, ore "calde", Martire virerà su Lentini. Si attende l'ufficializzazione del dr. Stuppia

del 2024-04-05

Si prospettano giornate "calde" per quanto concerne la politica locale. Nelle prossime ore sono attesi aggiornamenti importanti su due versanti, uno che riguarderebbe l'ufficializzazione da parte di Fratelli d'Italia con candidato sindaco del dottore Salvatore Stuppia l'altro che invece potrebbe "definitivamente" portare Calogero Martire, da tempo papabile candidato, a rimanere fermo per la prossima tornata elettorale.

Rinuncerebbe alla candidatura ma dovrebbe appoggiare assieme al suo movimento Obiettivo Città condiviso con la consigliera Enza Viola, l'avvocato Giovanni Lentini.

Sul fronte Fratelli d'Italia, Nicola Catania, supportato dal referente provinciale di FdI, Miceli, sembrano aver sciolto le riserve. Come anticipato dallo stesso candidato Stuppia. Scelta che ha definitivamente "spaccato" il partito con il rappresentante locale, avv. Davide Brillo che sicuramente non ha digerito la strategia attuata da chi ha "ufficialmente" la delega del partito.

Nelle prossime ore sapremo con certezza i movimenti di due aree che si daranno battaglia elettorale alle prossime amministrative.

La redazione precisa che in merito alla situazione legata a Fratelli d'Italia, l'ex Onorevole Nicola Catania non ha rilasciato alcuna dichiarazione alla nostra testata, la frase attribuita è solo il frutto di un refuso. Avere pubblicato che quasi sicuramente il candidato supportato da FdI sarà il dottore Stuppia però non è per niente un’invenzione del nostro giornale perchè è stato anticipato dal diretto interessato al direttore della nostra testata.