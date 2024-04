Si è spenta Regina Bordin, generosa infermiera con la passione per il ballo

di: Redazione - del 2024-04-08

Si è spenta la scorsa notte Elena Bordin, ottantenne, conosciuta come Regina persona molto nota a Castelvetrano per la sua professione di infermiera presso l’Ospedale di Castelvetrano per diversi anni. Dall’animo gentile, è stata un’ottima organizzatrice di eventi specialmente di serate danzanti.

Il ballo e lo stare insieme a tanti amici era ormai parte integrante della sua vita. Molto conosciuta in città e non solo. Elena era stata apprezzata per sua vitalità, energia e voglia di vivere. Sempre con addosso bellissimi vestiti che non la facevano passare certo inosservata.

Lo scorso 5 novembre era nell’auto insieme all’amica Giovanna Mandalà che perse la vita a seguito di un violento tamponamento ( ve ne avevamo parlato in questo articolo ).

I funerali si svolgeranno domani alle 10.30 presso la chiesa di San Giovanni.

La redazione di CastelvetranoNews rivolge le più sentite condoglianze ai familiari.