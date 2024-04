E' scomparso Carmelo Russo, conosciutissimo venditore di pesce di Marinella di Selinunte

di: Redazione - del 2024-04-08

Ha lottato come un leone Carmelo Russo 71 anni figura molto conosciuta tra i pescatori a Marinella di Selinunte ma soprattutto un esperto conoscitore del pescato che vendeva tra le vie del centro o nei ristoranti.

La sua presenza costante al mercatino del pesce di Marinella non passava inosservata anche per il suo naturale e scherzoso modo di fare. Dopo i funerali che si terranno alla Chiesa dei Cappuccini a Castelvetrano alle ore 16, il carro funebre passerà dal porto per l'ultimo saluto alla marineria.

Ai familiari le condoglianze della Redazione.