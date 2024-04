Trattore si ribalta, impiegato al comune di Partanna muore schiacciato in c.da Pionica a Santa Ninfa

di: Redazione - del 2024-04-08

Ancora una morte per un agricoltore travolto dal trattore, la vittima è originaria di Partanna da anni viveva a Santa Ninfa. La famiglia aveva allertato i carabinieri perché l'uomo non era ancora rientrato. Dopo diverse ore di ricerca, la sera l'amara scoperta nelle campagne in contrada Pionica fra i territori di Salemi e Santa Ninfa.

La vittima è Vaccara Francesco Paolo di 60 anni, originario di Partanna impiegato in attività presso l'ufficio manutenzione, sposato padre di due figli, viveva a Santa Ninfa da tempo.

Ancora un morto sul lavoro, ancora una volta un agricoltore schiacciato dal trattore. E' accaduto a Santa Ninfa, dove alle 23 di ieri sera i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per recuperare il corpo dell'uomo. La famiglia aveva allertato i carabinieri perché non aveva fatto rientro a casa e dopo diverse ore di ricerca nel pomeriggio, ieri sera l'angosciante ritrovamento. I militari hanno aperto un'indagine.

La ditta di Onoranze Funebri Giulia dei Fratelli Lombardo di Santa Ninfa comunica che i funerali saranno celebrati domani alle 15 presso la Chiesa di Cristo Risorto.