Da Terna contributo di 600 Mila Euro per il Depuratore di Marinella. Ecco cosa prevede l’accordo

del 2024-04-11

Riqualificazione territoriale ed ambientale per il territorio del Comune di Castelvetrano. Previste soluzioni realizzative sostenibili per il Depuratore di Selinunte. Nella giornata di ieri è stato approvato in Consiglio Comunale il PROTOCOLLO DI INTESA PER LA LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO “NUOVA INTERCONNESSIONE ITALIA - TUNISIA” tra la Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento, il Comune di Partanna, il Comune di Castelvetrano e Terna – Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni Per La Realizzazione Ed Esercizio Della Nuova Interconnessione Italia-Tunisia” Per La Parte Ricadente Nel Territorio Del Comune Di Castelvetrano E Relative Misure Di Compensazione E Riequilibrio Ambientale.

Per tale intervento inserito nel Piano di Sviluppo (PdS) della Rete di Trasmissione Nazionale a partire dal 2016 che interessa il territorio del Comune di Castelvetrano (TP), la Società Terna S.p.A., provvederà a compensare gli impatti territoriali residui legati alla realizzazione dell’Intervento Elettrico RTN per la parte ricadente nel territorio del Comune, attraverso la partecipazione al finanziamento delle Opere di Compensazione che hanno indirizzo di pubblica utilità e quindi non di natura commerciale.

Dette Opere di Compensazione, definite con l’Amministrazione nell’ottica di un impegno per lo sviluppo sostenibile e di valorizzazione dei territori e dalla stessa Amministrazione realizzate, Terna erogherà un contributo nella misura massima complessiva di € 600.000,00 (Euro seicentomila/00 comprensivi di IVA che per volontà dell’Amministrazione verranno indirizzate per addivenire a soluzioni definitive dell’annosa problematica del Depuratore di Selinunte.