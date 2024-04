Risanamento Area Commerciale e Artigianale. Il candidato Lentini incontra imprese e commercianti

di: Comunicato Stampa - del 2024-04-10

Evento proposto dall'unione per Castelvetrano e dal Candidato Sindaco Giovanni Lentini denominato "Parliamone Insieme- Risanamento dell'Area Commerciale e Artigianale". Di seguito la nota per la stampa giunta in redazione.

"Parliamone insieme: Per il risanamento dell'area artigianale e commerciale di Castelvetrano". L'Unione per Castelvetrano, insieme al candidato sindaco Giovanni Lentini, è lieta di invitare la cittadinanza, le imprese, i commercianti e tutti coloro interessati a partecipare all'incontro dal titolo "Parliamone insieme".

Obiettivo è discutere e proporre soluzioni concrete per il risanamento dell'area artigianale e commerciale di Castelvetrano. In un'ottica di sviluppo sostenibile e di potenziamento dell'economia locale, sono stati individuati alcuni temi chiave che verranno approfonditi durante l'incontro:

1. Comunità Energetica: Esplorare le possibilità di creare una comunità energetica

locale, dove cittadini, imprese e istituzioni possano collaborare per promuovere l'efficienza

energetica, l'uso delle energie rinnovabili e la riduzione dell'inquinamento ambientale.

2. ZES Unica: Discutere delle potenzialità e delle opportunità offerte dalla normativa che disciplina la Zona Economica Speciale (ZES) Unica, con particolare riferimento al territorio di Castelvetrano, in vista dell’attrazione di nuovi investimenti, atti a favorire lo sviluppo industriale e commerciale e creare nuove opportunità occupazionali.

3. Recupero del Centro Servizi: Esaminare le strategie per la rifunzionalizzazione del centro servizi presente nell'area artigianale, al fine di recuperarlo per renderlo attrattivo e funzionale alle esigenze delle imprese e dei cittadini.

4. Decoro Area Commerciale e Artigianale: Manutenzione, alberazione e cura del decoro della Via Nassirya.

Questo incontro rappresenta un'importante occasione per confrontarsi, condividere idee e proporre soluzioni concrete per il futuro del nostro territorio. La partecipazione attiva di tutti è fondamentale per costruire insieme una Castelvetrano più dinamica, competitiva e sostenibile.

Vi aspettiamo numerosi all'incontro "Parliamone insieme" per contribuire al risanamento e alla crescita dell'area artigianale e commerciale di Castelvetrano. L’incontro si svolgerà presso Area 14 Sabato 13 Aprile alle ore 16.30".

Unione per Castelvetrano

Con il candidato sindaco Giovanni Lentini