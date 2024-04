Folgore, un pari strappato all'ultimo secondo. Gara vibrante a Terrasini terminata 3-3

di: Redazione - del 2024-04-14

Una gara incredibile, di quelle che difficilmente si potranno dimenticare, dal paradiso all'inferno e poi un finale non adatto ai deboli di cuore: Manfrè al minuto 92 porta in vantaggio i locali trasformando un generosissimo penalty concesso dall'arbitro abbruzzese Battistini per una trattenuta di Cinquemani sullo stesso attaccante palermitano. Tutto era proprio finito ma a scrivere il finale ci ha pensato Giuseppe Santangelo, che riceve la sfera al minuto 94 dopo una convulsa azione della disperazione e chiude definitivamente la partita sul 3-3.

Una buonissima Folgore aveva chiuso il primo tempo in vantaggio con un goal di Lovisi, particolarmente ispirato e servito da un ottimo assist di Lupo. Nella ripresa i locali partono bene ribaltando la partita con le reti di Mercanti e del subentrato Camara. Fra i due goal dell'Athletic, i rossoneri potrebbero riportarsi in vantaggio ma Lovisi spreca da due passi. Intorno all'ottantesimo, un calcio di punizione di Lupo è colto sul secondo palo da Cinquemani che deposita in rete. Poi il resto è quel finale thrilling che passerà alla storia.

A fine gara ai microfoni del canale ufficiale della società ha parlato il mister Cavataio, particolarmente provato per il rocambolesco 3-3 e per il punto, fra l'altro meritatissimo, acciuffato all'ultimo istante.