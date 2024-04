Anziano investito da una minicar, ricoverato in Ospedale a Castelvetrano

del 2024-04-14

Per cause in fase di accertamento da parte del comando della Polizia Municipale, ieri intorno alle 17:30 in piazza Libertà a Salemi una donna al volante di una minicar ha investito un anziano 88enne salemitano.

L'anziano è stato trasportato all'ospedale di Castelvetrano per una serie di ferite. Non sarebbe in pericolo di vita e la sua prognosi è di sessanta giorni.

L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio degli agenti della Polizia locale di Salemi.