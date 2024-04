Salvino Gancitano si candida a Sindaco. Ieri la presentazione: "Borgate e centro storico tra le priorità"

di: Redazione - del 2024-04-14

Nella corsa alla prima carica di Sindaco di Castelvetrano c'è anche Salvatore Gancitano da tutti conosciuto come "Salvino", farmacista a Marinella di Selinunte. Ieri sera lo stesso alla presenza di tanti amici che lo sostengono, tra cui Giovanni Impallari, ha spiegato come nasce la sua candidatura elencando le principali priorità del suo programma.

Da Triscina a Marinella di Selinunte come necessari volani per l'economia del territorio da valorizzare e potenziare. "La svolta per Castelvetrano” è il nome della lista civica che supporta la sua candidatura.

Nel suo programma elettorale non manca il riferimento al centro storico di Castelvetrano e di una rimodulazione alla viabilità con l'introduzione di collegamenti con la zona industriale con l'obiettivo di far arrivare anche in Città l'afflusso di persone che giungono anche dalle zone limitrofe per recarsi nella zona industriale.

Sempre nel programma elettorale si legge l'intento di intervenire sul muraglione pericolante e sul porto di Marinella che verrà illuminato per aumentarne il suo fascino.

La corsa è appena iniziata. Salvino Gancitano conta sull'affetto e la stima delle tante persone che da sempre supporta e ai quali non ha mai fatto mancare la sua vicinanza.