Auto finisce fuori strada sulla SS.115 tra Castelvetrano e Marinella

di: Redazione - del 2024-04-14

Auto finisce fuori strada sulla SS.115 all'altezza dello svincolo di Menfi in direzione Marinella di Selinunte. Leggere ferite per il conducente. È successo intorno alle 18 di oggi. Non è nota al momento la dinamica del sinistro che, in base alle prime informazioni, sembra essere autonomo. Coinvolta una Fiat 600 bianca che ha terminato la sua corsa in un canalone di scolo delle acque. Seguono aggiornamenti.