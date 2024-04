Vertici dei 5 Stelle ieri a Castelvetrano. Alfano elenca i risultati ottenuti e punta alla riconferma

del 2024-04-13

Vertici regionali e provinciali del Movimento 5 Stelle a Castelvetrano per un resoconto del quinquennio di amministrazione Alfano. Presenti l’onorevole Ida Carmine, il senatore Giuseppe Antoci e la senatrice Ketty Damante, i deputati regionali Nuccio Di Paola, Cristina Ciminnisi e Luigi Sunseri.

Presente anche l’Avv. Cirrincione in qualità di coordinatore provinciale e di Jonny Li Causi coordinatore comunale del movimento 5 Stelle. Nel corso dell’incontro svoltosi presso l’ufficio del Sindaco Alfano si è parlato dei risultati raggiunti (tra questi la riduzione del numero degli evasori fiscali alla riduzione dei costi per l’energia per la pubblica illuminazione, i due progetti finanziati con i fondi del PNNR).

Applausi per il primo cittadino che ha dichiarato: “Dobbiamo riportare la gente al voto, dobbiamo crederci e dobbiamo sognare una Castelvetrano migliore e sana così come l'abbiamo amministrata in questi anni".

Alla fine la candidatura bis di Alfano alla carica di primo cittadino è stata accolta con un forte applauso di incoraggiamento a continuare ad amministrare Castelvetrano.