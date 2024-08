Discariche abusive nel trapanese, 4 persone denunciate

di: Comunicato Stampa - del 2024-08-05

I Carabinieri Forestali del Centro Anticrimine Natura Palermo – Distaccamento di Trapani nel corso dell’ultima settimana hanno denunciato 4 persone per illeciti in materia ambientale.

- due marsalesi di 48 e 44 anni sono stati sorpresi in C.da Matarocco nel comune di Marsala mentre trasportavano e scaricavano illecitamente rifiuti speciali pericolosi (infissi in legno, materiale plastico e scarti vegetali). Oltre a procedere al sequestro del mezzo utilizzato per il trasporto, i Carabinieri hanno verificato che i rifiuti venissero poi correttamente smaltiti presso il centro di raccolta comunale;

- un 60enne di Marsala è stato sorpreso in C.da Cardilla mentre scaricava da un autocarro scarti vegetali, materiale in plastica e rottami di autovettura per circa 100 kg. Anche in questa circostanza il mezzo è stato sequestrato e i rifiuti sono stati regolarmente smaltiti;

- un 51enne di Marsala, in C.da Scacciaiazzo, avrebbe adibito una cava a discarica abusiva non autorizzata di rifiuti pericolosi per una estensione di circa 4.000 m 2 .

All’interno sono stati trovati materassi, tubi in plastica per l’irrigazione, sanitari, infissi in legno, carta catramata, pezzi di autovettura, sfabbricidi, tapparelle in plastica, vetro frantumato e materiale ferroso per una quantità di circa 3.000 m 3.