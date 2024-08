Delegati ANPI di Castelvetrano e Campobello incontrano i sindaci

di: Comunicato Stampa - del 2024-08-02

Una delegazione della Sez. intercomunale dell’ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) di Castelvetrano – Campobello di Mazara, ha incontrato il Sindaco di Campobello di Mazara Giuseppe Castiglione ed il Sindaco di Castelvetrano Giovanni Lentini.

Durante gli incontri la delegazione, oltra a illustrare e riconfermare i principi dell’ANPI che da ottant’anni, si batte per la Pace e per i diritti umani, contro ogni forma di razzismo, per il contrasto giuridico e culturale ai neofascismi e ai neonazismi, per la difesa della Costituzione ha donato alle due Amministrazioni una copia anastatica della Costituzione Italiana con l’impegno, da parte delle due Amministrazioni Comunali di affiggerle nell’atrio delle rispettive sedi per fa si che la “COSTITUZIONE” possa diventare un valore perenne per l’intera cittadinanza.

Inoltre, la delegazione dell’ANPI ha condiviso con le Amministrazioni comunali che, con l’apertura del nuovo anno scolastico, si possa realizzare dei progetti di informazione e formazione sul ruolo delle politiche antifasciste e la valorizzazione della resistenza dalla nascita della nostra repubblica per essere una “memoria attiva”.

Infine, l’ANPI ha chiesto, per dare valore e ricordo a tutti quei partigiani di Castelvetrano e di Campobello di Mazara, che si sono battuti per la libertà e per la democrazia di dare il giusto riconoscimento ponendo a memoria una targa con i loro nomi nella casa Comunale.

I Sindaci di Castelvetrano Giovanni Lentini e di Campobello di Mazara Giuseppe Castiglione hanno accolto le proposte dell’ANPI ed in particolare il Sindaco di Castelvetrano accogliendo la nostra richiesta ha autorizzato l’ANPI all’utilizzo del teatro Selinus il 25 settembre, in occasione dell’incontro tra le sezioni ANPI della Provincia di Trapani con il presidente Nazionale dell’ANPI Gianfranco Pagliarulo. Una scelta quella del nostro Presidente testimonianza della dell’ANPI anche sul piano della lotta alla criminalità mafiosa.