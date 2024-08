Salaparuta, il 10 agosto torna Calici di Stelle 2024 presso l'azienda Vini Vaccaro

del 2024-08-02

Sotto il cielo di Salaparuta, al chiaro di luna, Vini Vaccaro dà appuntamento ai winelovers sabato 10 agosto dalle 21,00 tra calici di stelle, degustazioni gastronomiche, dj set e la magia delle note del sassofono di Joy Sax per rendere indimenticabile l'evento più cool dell'anno. Salaparuta 2 agosto- Sorsi di emozioni per Calici di Stelle 2024, l'evento più cool del Movimento Turismo del Vino, per l'azienda Vini Vaccaro, a Salaparuta, in provincia di Trapani. Sabato 10 agosto, dalle 21,00 la famiglia Vaccaro con Giacomo, Caterina e i figli Laura, Carmelo e Catia insieme ai loro nipoti, apriranno le porte della loro casa- cantina per accogliere quanti vorranno festeggiare la notte di San Lorenzo con in mano un calice di buon vino e lo sguardo in su a perlustrare il cielo, in attesa delle stelle cadenti per esprimere il desiderio dei desideri.



Immersa nella splendida Valle del Belìce, a cavallo tra le tre province di Palermo, Agrigento e Trapani, Vini Vaccaro è una piccola ma tosta realtà vitivinicola consolidata che affonda le sue radici in un territorio devastato dal terremoto del'68. La caparbietà di papà Giacomo Vaccaro ha dato nuova linfa alle generazioni future per resistere in una terra fortemente provata, testimone di intraprendenza e passione. Nella notte magica per gli appassionati wine lover, la famiglia Vaccaro accoglie i suoi ospiti, tra degustazioni enogastronomiche con, tra gli altri, l'imperdibile "Esclamativo", il vino frizzante più glam dell'azienda e le delizie dello street food di Road House Cafè. Al ritmo del dj set di Giuseppe Nastasi, l'atmosfera si fa vibrante sulle note del sassofono di Joy Sax per un pieno di energia positiva per chi deciderà di esserci. "Non lasciartelo raccontare, ma vivilo!" il pay off del brand Vini Vaccaro, un imperativo che dà l'input alla voglia di partecipare al sano divertimento, immersi nell'atmosfera familiare ed accogliente in un clima di gioiosa convivialità.



Prenotazione obbligatoria entro l'8 agosto ai seguenti contatti : 329 5965313/320 9709752.

Info : Ticket wine& food con degustazione di vini calice omaggio 2 coupon food, 35 euro

Ticket bambini : 10 euro (hamburger e patatine)

www.vinivaccaro.com



Indicazioni stradali

Dalla Palermo-Sciacca: imboccare lo svincolo Poggioreale/Salaparuta, oltrepassare i due paesi e proseguire in direzione Partanna. A 2 km circa da Salaparuta, troverete l'azienda sulla vostra destra. Dalla Palermo-Mazara del Vallo: 1. imboccare lo svincolo Gallitello, proseguire per la Palermo-Sciacca, svincolo Poggioreale/Salaparuta, oltrepassare i due paesi e proseguire in direzione Partanna. A 2 km circa da Salaparuta, troverete l'azienda sulla vostra destra. 2. imboccare lo svincolo Santa Ninfa, direzione Partanna, proseguire per Salaparuta. Km 10 l'azienda si trova alla vostra sinistra.