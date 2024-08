Fiamme lambiscono il Parco Archeologico. Vigili del Fuoco in azione

del 2024-08-04

Un incendio si è sviluppato nei pressi del Parco archeologico di Selinunte lato ovest. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco in zona gorgo cottone. L’incendio non dovrebbe avere grosse conseguenze e le fiamme sono partite fuori dal parco e poi hanno trovato esca nelle parti secche. L'incendio però grazie ai parafuochi e ai percorsi ben puliti non si è sviluppato ulteriormente dentro l'area archeologica. La situazione è sotto controllo e monitorata anche direttamente dal direttore felice crescente che si trova sul posto.