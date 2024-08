CVetrano, ok rateizzazione tributi anche senza fideiussione. Comune annuncia il pugno duro: “Pignoramenti per i morosi”

del 2024-08-09

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 18.07.2024 è stato modificato il regolamento per la rateizzazione e la compensazione delle entrate comunali, tale modifica, con la quale è stata disciplinata la possibilità di richiedere il pagamento rateizzato dei debiti tributari ed extratributari senza presentare obbligatoriamente la polizza fideiussoria.

E' l'ultima di una serie di interventi atti ad agevolare i contribuenti al fine di regolarizzare la propria posizione debitoria nei confronti del Comune e di creare le condizioni per il recupero delle somme dovute, stante che la mancata riscossione delle entrate comunali genera grave nocumento alla corretta gestione economico-finanziaria dell'ente.

“Considerato che - fanno sapere dal Comune - con l'approvazione delle ulteriori agevolazioni sopraindicate, diventa poco tollerabile qualsiasi atteggiamento volto a continuare ad eludere il pagamento dei tributi comunali e/o delle tariffe che finanziano l'espletamento dei servizi pubblici, con il presente avviso si comunica ai contribuenti morosi che, qualora non provvedessero a liquidare e pagare i debiti nei confronti del Comune o ad attivare la rateizzazione degli stessi entro il 30.09.2024 saranno avviati i procedimenti cautelari ed esecutivi previsti dalla vigente normativa in materia, ivi compresa l'attivazione delle procedure di pignoramento, per equivalente, dei c/c bancari e/o postali”.