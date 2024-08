Salemi, polemica per autobotte Forestale che riempie piscina. L’acqua era stata prelevata per spegnere incendio a fine Giugno

del 2024-08-10

Sta facendo il giro del web, l'immagine di una autobotte del Corpo Forestale che riempie d’acqua una piscina a Salemi. I commenti di privati parlano di indignazione in un periodo in cui l’acqua scarseggia. La nostra Redazione ha approfondito la questione per comprendere i fatti.

Alla base di tutto c’è il vasto incendio che per tre giorni, a fine Giugno, ha colpito duramente la zona di contrada bagnitelli a Salemi e il bosco circostante. Vigili del fuoco e Corpo Forestale si erano schierati a protezione delle abitazioni vicine salvandole dalle fiamme. Numerose autobotti fecero la spola per garantire la prosecuzione delle operazioni di spegnimento.

Nei casi di incendi dove le fonti d’acqua sono scarse, in applicazione di quanto previsto dalla legge, corpo forestale e vigili del fuoco possono requisire l’acqua di piscine, pozzi e quant’altro possa essere utile per garantire l’ approvvigionamento di acqua necessaria spegnere le operazioni di incendio. E così è stato in occasione proprio dell’incendio di contrada Bagnitelli.

Si è reso necessario un prelievo d’acqua effettuato tramite un elicottero da una piscina posizionata non lontana dal luogo dell’incendio. Sempre secondo quanto prevede la legge è previsto l’obbligo di ripristino dell’acqua asportata nei confronti del cittadino in occasione dell’incendio.

Aldilà delle facili polemiche senza gli opportuni approfondimenti occorre, invece, ricordare il grande e provvidenziale lavoro del corpo forestale e dei vigili del fuoco che non solo a fine giugno in contrada bagnitelli ma anche in altre occasioni hanno salvato la vita e le abitazioni di tantissimi cittadini.