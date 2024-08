Folgore, Cavataio pronto alla nuova stagione: "Buoni segnali dal test di Agrigento". Cinquemani non è più un calciatore rossonero

di: Redazione - del 2024-08-08

(ph. su concessione asdfolgoreofficial)

Allenamento congiunto per la Folgore di Filippo Cavataio all'Esseneto di Agrigento contro la formazione dell'Akragas militante nella serie D. Al di là del risultato di 6-0, i rossoneri hanno fatto intravedere qualche buono spunto anche se i carichi di lavoro hanno fatto da padrone.

Dal canale social del club rossonero, il tecnico mazarese stamani ha rilasciato un'intervista nella quale ha parlato della salvezza raggiunta nella scorsa stagione ed i propositi per la nuova. "Valorizzare i giovani con il supporto dei calciatori di esperienza per raggiungere anzitempo la salvezza e tentare di togliersi alcune soddisfazioni", questo l'obiettivo principale che Cavataio ha puntualizzato.

Folgore-Cinquemani: è rottura!

Lo comunica il club sulle pagine social: "La ASD Folgore Calcio Castelvetrano comunica che è stato interrotto il rapporto professionale con il calciatore Michele Cinquemani.

Il club rossonero augura le migliori fortune all’atleta ringraziandolo per l’impegno profuso e per aver contribuito alla salvezza nella scorsa stagione".

Il direttore sportivo Renzo Calamia segue a vista d'occhio il mercato per completare l'organico. Porta ed attacco sembrano essere i reparti completi, in difesa ed a centrocampo sicuramente manca qualcosa. Un difensore ed un centrocampista saranno i possibili prossimi colpi di mercato in vista dell'inizio della stagione ufficiale.