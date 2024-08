Perde un braccio durante incidente. Decisiva la tempestività della Polizia per il recupero dell’arto

del 2024-08-17

Nei giorni scorsi una pattuglia della Polizia Stradale del distaccamento di Marsala è intervenuto su un incidente stradale autonomo, verificatosi nel Comune di Mazara del Vallo (TP), sulla SS 115. I poliziotti, arrivati sul luogo del sinistro, resisi immediatamente conto della drammaticità della situazione, in quanto il conducente aveva perso l’arto superiore sinistro, si attivavano immediatamente nelle ricerche dell’arto, rinvenendolo e trasportandolo tempestivamente, all’interno del veicolo di servizio, presso l’ospedale Abele Ajello di Mazara del Vallo.

L’immediatezza e la lucidità dell’intervento effettuato dai poliziotti è stato di vitale importanza, in quanto ha reso possibile il reimpianto dell’arto alla vittima dell’incidente, che oggi non è più in pericolo di vita.