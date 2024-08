Marinella, danneggiata la palizzata nella piazzetta di legno

del 2024-08-21

È stata danneggiata la palizzata posta nella piazzetta lignea a Marinella di Selinunte in piazza Empedocle vicino al porticciolo. Tanti i ragazzi che amano sostarci per gustare qualche bevanda.

Il comune aveva tamponato per evitare che i giovani potessero bivaccare ma ciò non è servito visto l'ennesimo danneggiamento. Gli operai avevano rafforzato la paratia per evitare la sosta sotto la piazza per motivi igienici sanitari ma di sicurezza ed ordine pubblico ma non è bastato.