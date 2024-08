Colto da malore durante una festa, muore insegnante di inglese in pensione. Il cordoglio del sindaco Castiglione

di: Redazione - del 2024-08-19

Durante una festa, il malore, la caduta improvvisa per terra ed il decesso alla presenza di amici e parenti. Non c'è stato nulla dare per il professore in pensiero Pino Montalto, persona molto conosciuta a Campobello mentre si trovava ad una festa a Torretta Granitola.

Il sindaco Castiglione ha espresso cordoglio: "Mi unisco al dolore dei familiari del mio caro amico professore Pino Montalto che sabato sera ha perso la vita in mezzo a tanti amici in una serata di sano divertimento nella sua Torretta Granitola. È stata una terribile tragedia che ha scosso tutti i presenti che hanno pregato e che sono intervenuti per salvargli la vita a più mani ma invano. Il suo cuore non ha retto. Alla famiglia va il mio più sentito cordoglio per la tragedia della perdita improvvisa. Al mio amico ed ex mio professore di inglese l'abbraccio più grande per il suo eterno riposo".