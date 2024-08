Convenzione Parco-Comune, dettagli e chiarimenti del direttore dott. Felice Crescente

di: Elio Indelicato - del 2024-08-23

Stipulata una importante convenzione tra il Comune di Castelvetrano e il Parco Archeologico di Selinunte. Al Comune andrà un massimo del 15% sull’incasso netto dei biglietti per tre anni. E’ la Regione Sicilia a dettare le linee guida di collaborazione tra i Comuni e i Parchi archeologici, dotati di autonomia economica-finanziaria e gestionale, come il Parco archeologico di Selinunte diretto da Felice Crescente.

Lo stesso è stato autorizzato a potere firmare la convenzione con il neo Sindaco Giovanni Lentini per un importo non superiore a 600 migliaia di euro annui. Ogni intervento, si legge nella convenzione, dovrà essere concordato tra il Comune di Castelvetrano e il Parco secondo delle direttive ben precise.

L’oggetto della collaborazione riguarda il potenziamento della viabilità,con interventi sull’abbattimento eventuale di barriere architettoniche, servizi navetta tra la borgata ed eventualmente il Parco, servizi aggiuntivi a carico del Comune sul decoro urbano, raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti promozione

turistica come la realizzazione di iniziative culturali, di ricerca e divulgazione, organizzate in sinergia allo scopo di promuovere e valorizzare il patrimonio culturale.

Le spese sugli interventi concordati dovranno essere anticipate dal Comune e poi il Parco pagherà a consuntivo sulla scorta di una relazione tecnico-amministrativa e di tutta la documentazione necessaria. II primo accordo, ha visto la sera il ritorno del famoso trenino, che fa il giro parziale della borgata, consentendo un facile spostamento a turisti e anziani.

Esprime soddisfazione il direttore del Parco Felice Crescente: ”Andremo a lavorare in sinergia e a programmare di volta in volta eventuali iniziative a servizio anche della borgata. Non fanno parte di finanziamenti sagre o iniziative private ma ben potrebbe realizzarsi un progetto per esempio di creare una squadra di manutentori tutto l’anno per la borgata di Marinella o un servizio navetta con gli alberghi

più lontani dalla borgata per portare la sera i turisti a Marinella o per visitare il Parco".

Anche il sindaco Giovanni Lentini esprime la sua soddisfazione per la firma della convenzione sicuro che si potranno ottenere importanti risultati.