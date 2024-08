Riapre con un nuovo look il Centesimo a Castelvetrano in via Gentile

di: Publiredazionale - del 2024-08-22

Il Centesimo di Castelvetrano, in via G. Gentile, ha rinnovato il suo look. Il negozio vi aspetta con la sua nuova cantina, dove troverete un'ampia selezione di vini; un reparto ortofrutta rinnovato e spazioso dove accogliamo ogni giorno prodotti locali e freschissimi; una salumeria completamente rinnovata che offre una grande novità: pane e prodotti da forno freschi ogni giorno, incluso il celebre pane nero di Castelvetrano. Il nostro angolo pane è gestito dal Panificio Pane e Sapori. Inoltre, ora potrete trovare anche il pollo allo spiedo.

Nonostante il nuovo look, restano invariati il calore e la cortesia del personale, sempre pronti ad accogliervi con un sorriso. Rimane solida la promessa del Centesimo: con noi, ogni giorno è un'opportunità di grande risparmio!

Il motto del Centesimo esprime perfettamente la missione e l’obiettivo di offrire una spesa di qualità e diversificata senza compromettere la convenienza. Il risparmio è garantito dalla presenza di prodotti delle migliori marche e da quelli a marchio, che uniscono perfettamente i due valori fondamentali dell'insegna: qualità e convenienza.

Nel punto vendita di Castelvetrano, i clienti continueranno a trovare ogni giorno frutta e verdura freschissime, gustosi preparati di macelleria realizzati dai nostri esperti, carni provenienti da allevamenti selezionati, pane fragrante e prodotti da forno freschi quotidianamente, insieme a salumi e formaggi saporiti e di alta qualità.

La freschezza e genuinità dei prodotti sono ulteriormente garantite dalla scelta di sostenere i produttori locali e siciliani, selezionati accuratamente per la qualità e autenticità dei loro prodotti.

Fare la spesa al Centesimo diventa ancora più conveniente grazie allo Spicciolo d’Oro digitale e all’App Il Centesimo, con cui potrete avere sempre a portata di mano il volantino, scoprire ulteriori promozioni online e utilizzare i Coupon per risparmiare ancora di più sulla spesa quotidiana!