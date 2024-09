Salemi, tutto pronto per "Mascariamu". La tre giorni tra colori e cultura

di: Comunicato Stampa - del 2024-09-01

In un piccolo idillio come la piazza Alicia, nel centro storico di Salemi, si svolgerà, nelle tre giornate dedicate alle arti a 360 gradi, "Mascariamu" evento organizzato dall'associazione Artemisia 3.0", che ospiterà artisti, pittori, dilettanti e appassionati d'arte in tre giornate dedicate ai colori e alla cultura.

Questo evento costituisce certamente una ottima vetrina per la località e per gli artisti presenti. Un investimento d’immagine destinato a dare importanti frutti per eleggere Salemi città delle arti.

Sono previste diverse manifestazioni: body painting show, arte Madonnara, mail art, spettacoli di magia, laboratori didattici e attività artistiche dedicate ai bambini, presentazioni di libri e arte culinaria. Per tutti ci sarà quindi la possibilità di partecipare, senza limiti di età o di appartenenza a scuole d’arte.

Quest'nno il tema dell'extempore sarà: "L’arte, panacea del mondo", un tema vasto che parla di attualità e di buoni propositi.

Il tema dell'extempore dei bambini sarà invece "i colori del mondo", un titolo atto ad aiutare i più piccoli ad osservare tutto ciò che ci circonda e che fa parte del nostro mondo.

1. Extempore e laboratori dei bambini "i colori del mondo" (1/2/3 settembre ore 18)

2. Extempore degli artisti e arte Madonnara "L’arte panacea del mondo" (2/3 settembre)

3. Esposizione artemisia mail art

4. Esposizioni di artigianato

5. Live painting (1/2/3 settembre)