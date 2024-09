La commedia dialettale "Me Maritu lu dutturi è malatu" vince il premio come migliore regia e compagnia teatrale

di: Francesca Capizzi - del 2024-09-02

Grande successo di pubblico e di critica per la prima rassegna teatro amatoriale ,premio Madonna della Confusione svoltosi a Salemi e che ha visto alternarsi sul palco nelle tre serate le compagnie: ”Artisi ppi jocu” di Dattilo, con la bella commedia “Sangu meo”, quella di Salemi: "Facemu teatro" di Salemi, che ha presentato la commedia: La famigghia difittusa e la compagnia gli amici dell’Araba Fenice di Castelvetrano che ha portato in scena “Me maritu lu dutturi è malato” scritta da Elio Indelicato e dallo stesso diretta.

E’ stata quest’ultima alla fine a vincere il premio come migliore regia e compagnia teatrale, mentre la compagnia salemitana ha preso il premio: messa in scena. Gli attori protagonisti premiati sono stati Salvatore, Rapisardi di Dattilo e Mimma Monachella di Castelvetrano. Una giuria altamente qualificata composta soprattutto da persone che hanno fatto teatro tra i quali il veterano Dino Maniscalco, Salvatore, Capizzo, Antonino Ferro e altre figure presenti Rina Gandolfo, Concetta Pecorella, e i rappresentanti delle tre compagnie Francesca Tramonte, Rosanna Sanfilippo e Salvatore Genna hanno dato dei punteggi, su una griglia di valutazione anche per i due attori non protagonisti alla fine premiati Maria Catanzaro (Artisti ppj jocu) e Salvatore Bascio (Amici dell'Araba fenice).

L’autore Elio Indelicato dichiara: ”Dedico la vittoria a tutti i protagonisti di questo successo, nessuno escluso per il grande impegno e i sacrifici fatti. Plaudo la bella iniziativa dell’organizzatore di Salvatore Bongiorno di dare lustro alla compagnie dialettali e alla sicilianità".

Salvatore Bongiorno: ”L’idea è quella di rilanciare il teatro dialettale a Salemi e fare risvegliare nelle compagnie locali la voglia di fare teatro e di trasmettere questo entusiasmo alle future generazioni”.

Per la cronaca la compagnia dell’Araba Fenice era composta dal bravo Sergio Signorello nelle vesti del dottore, Mimma Monachella la moglie Brigida Signorello, Salvatore Graffeo,Brigida Signorello,Salvatore Bascio, Lory Fontana, Ciccio Bascio, Sofia Mangione, Annalisa Sciabica, Enrico Leggio, Giovanna Vienna, Peppe Fontana.