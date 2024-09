Manutenzione straordinaria canile, aggiudicazione provvisoria dei lavori. Previsti lavori per oltre 350 mila euro

di: Redazione - del 2024-09-04

Con un ribasso del 34.75% (pari a euro 190.606 mila euro) su un importo del finanziamento di € 548.509,00 è stata provvisoriamente aggiudicata per complessivi 357.902 mila euro alla società V&V Costruzioni di Alcamo la gara d’appalto per la manutenzione straordinaria per la messa a norma del rifugio Sanitario per cani di Castelvetrano. Il progetto è stato finanziato con Decreto del Ministero dell’Interno del 16/11/2021.

Con la Delibera della Giunta guidata dal Sindaco Alfano nr. 146 del 22/06/2021 era stato approvato il progetto esecutivo dei lavori. I lavori per la messa a norma del rifugio per i cani randagi consentiranno non solo una più adeguata ospitalità ma anche una riduzione dei costi di pensione. Ad oggi sulle casse comunali castelvetranesi gravano ancora i costi il servizio di trasporto, custodia, cura e mantenimento in vita dei cani randagi del Comune di Castelvetrano ospitati presso la struttura della ditta VIARDI Service a Sambuca di Sicilia.