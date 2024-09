Santa Ninfa, Pd e M5S in piazza contro l'autonomia differenziata

di: Comunicato Stampa - del 2024-09-03

Si sono ritrovati assieme, uniti dalla comune battaglia per il referendum contro l'autonomia differenziata fortemente voluta dalla Lega. Il Partito democratico e il Movimento 5 stelle sono tra i promotori della raccolta firme per ottenere il quesito referendario che mira ad abrogare una legge che, come precisa una nota, «rischia di aumentare i divari territoriali tra Nord e Sud del Paese e di peggiorare le diseguaglianze sociali».

I dirigenti locali e gli attivisti delle due forze politiche hanno quindi organizzato un incontro in piazza Libertà per spiegare ai cittadini le loro ragioni e contestualmente raccogliere le firme.

«Un lavoro in sinergia che ci ha consentito di verificare le convergenze tra i nostri programmi», ha precisato il segretario cittadino dem Vincenzo Di Stefano, che ha voluto ringraziare il referente del Movimento 5 stelle, Domenico Maiuri, gli attivisti pentastellati e i consiglieri comunali Rosario Pellicane e Martina Stallone per la collaborazione prestata nella raccolta delle firme, nonché il presidente del Consiglio comunale Nicola Biondo per aver provveduto all'autenticazione delle stesse».