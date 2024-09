Pista ciclabile via Cavallaro, Lentini: “Previste interlocuzioni con Regione e Provincia. Tema sicurezza da valutare”

di: Redazione - del 2024-09-06

Ai microfoni di CastelvetranoNews.it, il sindaco di Castelvetrano, avv. Giovanni Lentini ha risposto alle domande del nostro direttore responsabile su diversi temi che riguardano la nostro comunità. Sul tema caldo delle piste ciclabili che tanto continuano a far discutere specialmente dopo i disagi vissuti nei mesi estivi a Marinella di Selinunte, il sindaco di Castelvetrano ha così riferito: "Abbiamo fatto una riunione sulle piste ciclabili, dobbiamo aprire interlocuzioni con l'assessorato regionale e con la provincia per la pista della via Trinità".

"Stiamo avviando un percorso istrutturio - prosegue il primo cittadino - specialmente per la pista ciclabile di Marinella nella via Cavallaro, in modo che possiamo gestirla al meglio per evitare quanto avvenuto. Perchè ci troviamo con due strade di accesso ed una di fuga. Faremo in modo inverso, una via di accesso e due vie di fuga. Bisogna capire come renderla compatibile con il codice della strada. Avremo a breve un incontro con l'assessore alle infrastrutture".

"Ci sono dei contenziosi in atto, cercheremo di risolvere attraverso un accordo istituzionale. Il mancato collaudo non rappresenta un problema, il problema è il merito, queste piste possono rimanere senza create problemi di sicurezza? Per togliere solo i cordoli gommati, - conclude il sindaco - sempre attenendosi al codice della strada, il comune dovrebbe spendere sui 35-40 mila euro. La scelta deve essere ponderata".