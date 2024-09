L'inizio dell'anno scolastico, l'augurio della dirigente Anna Vania Stallone

di: Redazione - del 2024-09-10

(ph. Adobe stock)

L'augurio per l'inizio dell'anno scolastico da parte della dirigente Anna Vania Stallone in vista della riaperture degli istituti domani mercoledì 11 settembre 2024.

"Carissimi studenti, docenti, genitori, personale non docente inizia un nuovo capitolo della nostra storia scolastica ricco di promesse e di nuove sfide, un capitolo segnato dalla voglia di fare sempre al meglio. Accogliamo con grande calore i nostri nuovi compagni di viaggio provenienti dal Circolo didattico “Giuseppe Di Matteo”, una scuola che ha dato sempre lustro al territorio e alla comunità castelvetranese e che da quest’anno si unisce a noi portando con sé un bagaglio di esperienze preziose e di storie da condividere.

Insieme guarderemo al futuro dei nostri giovani con rinnovata speranza. Anche se i cambiamenti possono creare incertezze, questo nuovo inizio va letto come un'opportunità straordinaria per tutti noi, come un nuovo viaggio da dove nascerà una comunità educante forte e coesa, pronta ad affrontare le sfide del futuro con entusiasmo e determinazione.

Docenti, studenti, personale non docente, lavoreremo come una grande famiglia, dove si impara, si cresce e si costruiscono relazioni solide. Ognuno di noi, con il proprio ruolo e le proprie competenze, contribuirà a creare, ne sono certa, un ambiente di apprendimento di alta qualità, dove si continueranno a promuovere i valori della democrazia e della legalità, del rispetto e dell’inclusione, della curiosità e dell’impegno, un luogo dove offrire ai nostri studenti le migliori opportunità di crescita.

I docenti, con la loro passione e le loro competenze; il personale ATA, con la professionalità e la disponibilità che lo contraddistingue; gli studenti, con la voglia di imparare, tipico dell’età; i genitori con la loro immancabile e preziosa collaborazione: tutti saremo chiamati a dare il meglio di noi stessi.

E nel sottolineare la grande importanza del contributo di ciascuno, mi piace ricordare le parole di Madre Teresa di Calcutta: “Non posso fare grandi cose, ma posso fare piccole cose con grande amore”.

Auguro a tutti voi un anno scolastico ricco di soddisfazioni e di successi. Che sia un anno in cui coltivare la passione per lo studio e per la vita".